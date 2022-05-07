Капризов повторил второй результат в истории «Миннесоты» по победным голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором победной шайбы в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:1).

Теперь у 25-летнего россиянина 2 победных гола в плей-офф НХЛ в составе «Уайлд».

Капризов повторил второй результат по этому показателю в истории клуба. Помимо него, по две победных шайбы в плей-офф в составе «Миннесоты» забрасывали Чарли Койл, Микаэль Гранлунд, Микко Койву и Уэс Вальц.

Рекорд по победным голам в плей-офф в составе «Миннесоты» принадлежит Нино Нидеррайтеру — 3 шайбы.