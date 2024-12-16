Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:20

Капризов повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3). Встреча команд прошла 16 декабря.

За 30 игр нынешнего сезона 27-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач. Он повторил уникальное достижение своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтона», который продемонстрировал аналогичную результативность в сезоне-2021/22.

Такого результата в XXI веке среди левых крайних нападающих добились только Овечкин и Капризов. Всего в истории НХЛ было восемь левых вингеров, которые отметились минимум 22 голами и 25 передачами за 30 первых матчей сезона. Это Кевин Стивенс, Люк Робитайл, Матс Нэслунд, Чарли Симмер, Бобби Халл и Херб Кейн.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Популярное видео
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
НХЛ, расписание и результаты 17 декабря: «Даллас» — «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Флорида» и другие матчи
Капризов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ без овертайма
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 декабря: Капризов сместил Кучерова со второй строчки
Капризов сделал второй дубль за два дня! Теперь он первый снайпер и второй бомбардир НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расписание матчей «Вашингтона» в новогодние праздники 2024/2025

НХЛ, расписание и результаты 17 декабря: «Даллас» — «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Флорида» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 29 21 8 44
2 Нью-Джерси 33 20 13 43
3 Каролина 30 19 11 39
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 30 15 15 31
6 Питтсбург 32 13 19 31
7 Айлендерс 32 12 20 31
8 Коламбус 31 12 19 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 31 18 13 38
3 Бостон 32 16 16 35
4 Тампа-Бэй 28 16 12 34
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Баффало 31 11 20 26
8 Монреаль 30 11 19 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 29 18 11 36
4 Колорадо 32 18 14 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 32 15 17 33
7 Чикаго 31 10 21 22
8 Нэшвилл 31 8 23 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 30 18 12 38
4 Ванкувер 29 15 14 35
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
16.12 01:00
Торонто – Баффало
 5 : 3
16.12 01:00
Каролина – Коламбус
 4 : 1
16.12 02:00
Сент-Луис – Рейнджерс
3 : 2
16.12 02:00
Миннесота – Вегас
 2 : 3
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости