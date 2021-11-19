Капризов повторил результат Новосельцева и Сергачева по голам в НХЛ
08:14
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (7:2).
Заброшенная шайба стала для 24-летнего россиянина 31-й в 71-й игре за карьеру в НХЛ. Таким образом, Капризов вышел на 86-е место в истории лиги по голам среди российских игроков. Нападающий повторил результат защитника «Тампы» Михаила Сергачева (31 шайба в 297 встречах) и бывшим форвардом «Флориды» Ивана Новосельцева (31 гол в 234 матчах).
Всего в нынешнем сезоне Капризов набрал 15 очков (4+11) в 16 матчах при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.
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