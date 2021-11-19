Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов повторил результат Новосельцева и Сергачева по голам в НХЛ

08:14
Теги:

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (7:2).

Заброшенная шайба стала для 24-летнего россиянина 31-й в 71-й игре за карьеру в НХЛ. Таким образом, Капризов вышел на 86-е место в истории лиги по голам среди российских игроков. Нападающий повторил результат защитника «Тампы» Михаила Сергачева (31 шайба в 297 встречах) и бывшим форвардом «Флориды» Ивана Новосельцева (31 гол в 234 матчах).

Всего в нынешнем сезоне Капризов набрал 15 очков (4+11) в 16 матчах при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Безумный канадец дрался с болельщиками, бил тренеров и играл с Гретцки. История главного тафгая НХЛ
В Крыму раскритиковали обвиняемую в получении взятки министра культуры
2
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное