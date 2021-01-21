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Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

11:30
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил рекорд клуба по очкам на старте карьеры в НХЛ.

В матче с «Анахаймом» (3:2) Капризов отдал результативную передачу.

В этом сезоне 23-летний россиянин набрал 5 (1+4) очков в четырех матчах и стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим столько в четырех первых матчах на старте карьеры в НХЛ.

Капризов повторил достижение шведа Эрикссона Эка, установленное в октябре 2016 года.

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