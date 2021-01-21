Капризов повторил рекорд «Миннесоты»
11:30
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил рекорд клуба по очкам на старте карьеры в НХЛ.
В матче с «Анахаймом» (3:2) Капризов отдал результативную передачу.
В этом сезоне 23-летний россиянин набрал 5 (1+4) очков в четырех матчах и стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набравшим столько в четырех первых матчах на старте карьеры в НХЛ.
Капризов повторил достижение шведа Эрикссона Эка, установленное в октябре 2016 года.
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