Капризов повторил рекорд Габорика по матчам за «Миннесоту» с 2+ голами

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола в ворота «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 28-летний россиянин записал на свой счет 41-й матч в карьере с 2+ голами, сравнявшись с Марианом Габориком по этому показателю и разделив с ним первое место в истории «Уайлд».

В сезоне-2025/26 Капризов в 75 матчах набрал 87 (43+44) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max