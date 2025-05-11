Капризов посетил матч футбольной «Миннесоты» против «Интер Майами» Месси

Хоккеисты «Миннесоты» Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло посетили матч регулярного чемпионата МЛС между «Миннесота Юнайтед» и «Интер Майами» (4:1).

Перед игрой 28-летний россиянин пожал руку капитану «Интера» Лионелю Месси.

Лионель Месси и Кирилл Капризов. Фото Скриншот трансляции

«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Вегасу» со счетом 2-4 в серии.

«Интер Майами» с 21 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 22 очками — на второй строчке «Запада».