Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

11 мая, 02:51

Капризов посетил матч футбольной «Миннесоты» против «Интер Майами» Месси

Сергей Разин
корреспондент
Матс Зуккарелло и Кирилл Капризов.
Фото ФК «Миннесота»

Хоккеисты «Миннесоты» Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло посетили матч регулярного чемпионата МЛС между «Миннесота Юнайтед» и «Интер Майами» (4:1).

Перед игрой 28-летний россиянин пожал руку капитану «Интера» Лионелю Месси.

Лионель Месси и Кирилл Капризов.
Фото Скриншот трансляции

«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Вегасу» со счетом 2-4 в серии.

«Интер Майами» с 21 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 22 очками — на второй строчке «Запада».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Капризов
Лионель Месси
Матс Зуккарелло
ФК Интер Майами
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану США
Каллас рассказала об обсуждении ЕС возможности подготовить полицию Палестины
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Главное
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свечников открыл счет в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Свечников вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Каролины» в плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Вашингтон 20 10 10 22
6 Коламбус 20 10 10 22
7 Рейнджерс 21 10 11 22
8 Филадельфия 18 9 9 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 22 12 10 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 20 10 10 23
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 20 13 7 27
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 22 9 13 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс - : -
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис - : -
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси - : -
21.11 03:00 Торонто – Коламбус - : -
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон - : -
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон - : -
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл - : -
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости