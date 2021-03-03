Капризов пообещал больше бросать по воротам

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов во время общения с журналистом Майклом Руссо по видеосвязи дал обещание улучшить статистику бросков. В этом сезоне 23-летний россиянин сделал 35 бросков в 19 играх.

«Капризов дал нам слово, что будет стараться бросать больше. Он рассказал, что его отец говорит ему то же самое», — написал Руссо в Twitter.

Kaprizov gives us his word that he's going to try to shoot more ?



He says his father tells him the same thing — Michael Russo (@RussoHockey) March 2, 2021

Капризов в сезоне-2020/21 принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.