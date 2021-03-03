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Капризов пообещал больше бросать по воротам

01:06
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов во время общения с журналистом Майклом Руссо по видеосвязи дал обещание улучшить статистику бросков. В этом сезоне 23-летний россиянин сделал 35 бросков в 19 играх.

«Капризов дал нам слово, что будет стараться бросать больше. Он рассказал, что его отец говорит ему то же самое», — написал Руссо в Twitter.

Капризов в сезоне-2020/21 принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.

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