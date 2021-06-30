Капризов получил 99 из 100 первых мест в опросе на приз лучшему новичку НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лауреатом «Колдер Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ. Он набрал 997 баллов. Его 99 человек из 100 голосовавших поставили на первое место. И только один — на второе.
Второе место в голосовании занял нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 689 баллов (1 раз первое место, 94 раза — второе, 3 раза — третье, 2 раза — четвертое, 0 раз пятое) и голкипер «Каролины» Алекс Неделькович — 386 баллов (0-4-62-14-6).
24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков.
«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ.
Хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах. Претенденту не может быть более 26 лет.
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