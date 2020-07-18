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Капризов пока не может получить американскую рабочую визу

19:10
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пока не может получить рабочую визу в США. Ситуация осложняется ужесточением бюрократических требований, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

В «Миннесоте» рассматривают вариант, что российский игрок может присоединиться к команде уже в Канаде. Там «Дикари» готовятся к возобновлению сезона.

Напомним, что Капризов не сможет принять участие в плей-офф. Но нападающий будет иметь возможность работать с командой.

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