Капризов пока не может получить американскую рабочую визу

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пока не может получить рабочую визу в США. Ситуация осложняется ужесточением бюрократических требований, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

В «Миннесоте» рассматривают вариант, что российский игрок может присоединиться к команде уже в Канаде. Там «Дикари» готовятся к возобновлению сезона.

Напомним, что Капризов не сможет принять участие в плей-офф. Но нападающий будет иметь возможность работать с командой.