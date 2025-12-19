Капризов поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2) форвард отметился голом и сделал две результативные передачи. Всего на его счету стало 427 (207+220) очков за «Миннесоту».

28-летний россиянин обошел защитника Джареда Сперджена (424 очков). Лучшим бомбардиром «Миннесоты» является Микко Койву — 709 баллов.

В сезоне-2025/26 у Капризова 41 (22+19) очко в 35 играх.