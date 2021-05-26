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Капризов поделился впечатлениями от плей-офф НХЛ

26 мая 2021, 23:55
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2-3).

«Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против «Вегаса» получается хорошей, очень агрессивной. Не припомню, чтобы в этом плане у меня когда-то было что-то подобное в России. В эмоциональном плане сопоставимый опыт был, но игра отличается. Много новых вещей. И ты этому учишься.

Когда получается забить и помочь команде, это всегда помогает. В противном случае начинаешь себя грузить. Голы каждому придают уверенности. Всегда трудно, когда не забиваешь, да еще и команда проигрывает. Ты чувствуешь себя хуже на льду, да и вообще. Когда у команды получается, ты и сам увереннее себя чувствуешь.

Главное, чтобы мы выиграли любым способом. Когда проигрываешь, то думаешь, что именно ты не сделал. В этом плане — да, я чувствую дополнительные давление и ответственность", — цитирует Капризова русскоязычный сайта НХЛ.

В регулярке Капризов набрал 52 (27+25) очка в 59 играх. В плей-офф он провел пять матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-v-rossii-takogo-agressivnogo-khokkeya-ne-bylo/c-325016240

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