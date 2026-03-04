Капризов побил рекорд Габорика и стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил в пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

28-летний россиянин стал лучшим снайпером в истории «Уайлд». Теперь у него 220 голов в 381 матче за карьеру. Он побил рекорд Мариана Габорика, который за 502 игры забросил 219 шайб.

Российский нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году в 5-м раунде под общим 135-м номером. В лиге он дебютировал в 2020 году.

В сезоне-2025/26 Капризов набрал 75 (35+40) очков в 62 матчах.

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