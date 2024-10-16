Капризов — первая звезда матча «Миннесота» — «Сент-Луис»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1).

Форвард сделал две результативные передачи.

Второй звездой встречи стал голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 27 из 28 бросков и забивший гол в пустые ворота в конце игры.

Третья звезда матча — нападающий «Миннесоты» Якуб Лауко, который отметился одной заброшенной шайбой.