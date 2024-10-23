Капризов — о новом контракте с «Миннесотой»: «У меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» поделился мнением о рекордах Никиты Кучерова и Евгения Малкина, а также ответил на вопрос о новом контракте с «Миннесотой».
— У Никиты Кучерова вон вообще сто передач было в прошлой регулярке. Потрясли ли вас эти цифры, и как думаете — способны ли на них вы сами?
— Куч в порядке! Много об этом говорил. Мы с ним хорошо общаемся. Он великолепный игрок. А насчет себя — не знаю. Наверное, я все-таки больше голов забиваю, чем отдаю. Хотя в начале этого сезона, видите, все наоборот.
— Поздравили ли Евгения Малкина с 500-м голом? Можете ли сами, по-вашему, столько забить и отдать, как он, 800 передач за карьеру?
— Да, поздравил и чуть-чуть пообщался. Поживем — увидим. Главное, чтобы со здоровьем все хорошо было. И получать удовольствие от хоккея. Все-таки Жека в 19 приехал в НХЛ, а я в 23, и то первый сезон был короткий. Можно сказать, почти с 24 начал.
— Тем не менее вы уже опытный энхаэловец, пятый сезон в лиге, ассистент капитана. Хайнс говорил, что вы стали играть намного большую лидерскую роль не только, как раньше, на льду, но и в раздевалке. Можете уже и в раздевалке речь толкнуть?
— Сильно много не разговариваю — так, чтобы чересчур. Бывает, но в целом я спокойный. У нас есть ребята, которые больше меня любят в раздевалке поговорить. Могу только с кем-то по игре быстро обсудить. А чтобы сказать что-то общее, для всех, делаю это не слишком часто. Спокойно к этому отношусь.
— Букву С на свитер не хотели бы получить?
— У нас прекрасный капитан, все отлично. Я доволен, что у меня есть А. Это приятно, но стараешься сильно не обращать на это внимания. Главное — на льду все доказывать своей игрой и вести команду за собой там.
— Хайнс говорит, что вы всегда улыбаетесь. Можете вспомнить, что последний раз повергло вас в злость, вывело из себя?
— Это частенько происходит. Бывает, что-то не получается на тренировках — и начинаю психовать, на себя злиться.
— Вас теперь трое россиян в команде: в конце прошлого сезона присоединился Марат Хуснутдинов, в этом — Яков Тренин. Довольны ли, что есть возможность поговорить по-русски, продолжаете ли опекать Хуснутдинова, у которого подрабатывали таксистом?
— Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Здорово, что мы втроем можем быть вместе. И ребята хорошо играют. Марат — молодой еще парень, у него все впереди. В том сезоне он матчей двадцать сыграл, в этом уже видно, что он намного лучше двигается, действует более уверенно. Он будет улучшать свой хоккей.
— Чем ближе окончание вашего контракта (до него осталось меньше двух лет. — Прим. И.Р.), тем больше разговоров на тему того, переподпишете ли с «Миннесотой» или предпочтете другой клуб, с которым реальнее выиграть Кубок. Как бы вы на сегодня в процентном соотношении оценили вероятность того и другого?
— Подождите с контрактом, у меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем — увидим. Играть в хоккей надо, сезон начался только!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:45
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:30
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 3 Б
|23.10
|05:15
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 1
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|6 : 1