Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» поделился мнением о рекордах Никиты Кучерова и Евгения Малкина, а также ответил на вопрос о новом контракте с «Миннесотой».

— У Никиты Кучерова вон вообще сто передач было в прошлой регулярке. Потрясли ли вас эти цифры, и как думаете — способны ли на них вы сами?

— Куч в порядке! Много об этом говорил. Мы с ним хорошо общаемся. Он великолепный игрок. А насчет себя — не знаю. Наверное, я все-таки больше голов забиваю, чем отдаю. Хотя в начале этого сезона, видите, все наоборот.

— Поздравили ли Евгения Малкина с 500-м голом? Можете ли сами, по-вашему, столько забить и отдать, как он, 800 передач за карьеру?

— Да, поздравил и чуть-чуть пообщался. Поживем — увидим. Главное, чтобы со здоровьем все хорошо было. И получать удовольствие от хоккея. Все-таки Жека в 19 приехал в НХЛ, а я в 23, и то первый сезон был короткий. Можно сказать, почти с 24 начал.

— Тем не менее вы уже опытный энхаэловец, пятый сезон в лиге, ассистент капитана. Хайнс говорил, что вы стали играть намного большую лидерскую роль не только, как раньше, на льду, но и в раздевалке. Можете уже и в раздевалке речь толкнуть?

— Сильно много не разговариваю — так, чтобы чересчур. Бывает, но в целом я спокойный. У нас есть ребята, которые больше меня любят в раздевалке поговорить. Могу только с кем-то по игре быстро обсудить. А чтобы сказать что-то общее, для всех, делаю это не слишком часто. Спокойно к этому отношусь.

— Букву С на свитер не хотели бы получить?

— У нас прекрасный капитан, все отлично. Я доволен, что у меня есть А. Это приятно, но стараешься сильно не обращать на это внимания. Главное — на льду все доказывать своей игрой и вести команду за собой там.

— Хайнс говорит, что вы всегда улыбаетесь. Можете вспомнить, что последний раз повергло вас в злость, вывело из себя?

— Это частенько происходит. Бывает, что-то не получается на тренировках — и начинаю психовать, на себя злиться.

— Вас теперь трое россиян в команде: в конце прошлого сезона присоединился Марат Хуснутдинов, в этом — Яков Тренин. Довольны ли, что есть возможность поговорить по-русски, продолжаете ли опекать Хуснутдинова, у которого подрабатывали таксистом?

— Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Здорово, что мы втроем можем быть вместе. И ребята хорошо играют. Марат — молодой еще парень, у него все впереди. В том сезоне он матчей двадцать сыграл, в этом уже видно, что он намного лучше двигается, действует более уверенно. Он будет улучшать свой хоккей.

— Чем ближе окончание вашего контракта (до него осталось меньше двух лет. — Прим. И.Р.), тем больше разговоров на тему того, переподпишете ли с «Миннесотой» или предпочтете другой клуб, с которым реальнее выиграть Кубок. Как бы вы на сегодня в процентном соотношении оценили вероятность того и другого?

— Подождите с контрактом, у меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем — увидим. Играть в хоккей надо, сезон начался только!