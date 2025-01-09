Капризов оказался в числе претендентов на «Харт Трофи» в сезоне-2024/25

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов включен в пятерку претендентов на «Харт Трофи» в сезоне-2024/25.

«До того травмы нижней части тела, из-за которой он не смог принять участие в последних пяти матчах, Капризов был абсолютным лидером. Форвард набрал 50 (23+27) очков в 34 играх, побив свой собственный клубный рекорд.

«Миннесота» забила 65,5% голов и реализовала 56,3% ожидаемых голов при игре 5 на 5 с Капризовым на льду. Несмотря на то, что Капризов не играл с 23 декабря, он наряду с Леоном Драйзайтлем и Джеком Айкелом лидирует в регулярном чемпионате по очкам, набранным при игре 5 на 5 (30)», — говорится в статье авторитетного канадского спортивного интернет-издания Sportsnet.

Издание также добавило, что успешное начало сезона «Уайлд» после прошлогоднего провала в плей-офф открыло многим глаза. Без Капризова это было бы невозможно.

Всего на счету Капризова 380 (183+197) очков в 312 матчах за «Миннесоту».