Капризов оказался в числе претендентов на «Харт Трофи» в сезоне-2024/25
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов включен в пятерку претендентов на «Харт Трофи» в сезоне-2024/25.
«До того травмы нижней части тела, из-за которой он не смог принять участие в последних пяти матчах, Капризов был абсолютным лидером. Форвард набрал 50 (23+27) очков в 34 играх, побив свой собственный клубный рекорд.
«Миннесота» забила 65,5% голов и реализовала 56,3% ожидаемых голов при игре 5 на 5 с Капризовым на льду. Несмотря на то, что Капризов не играл с 23 декабря, он наряду с Леоном Драйзайтлем и Джеком Айкелом лидирует в регулярном чемпионате по очкам, набранным при игре 5 на 5 (30)», — говорится в статье авторитетного канадского спортивного интернет-издания Sportsnet.
Издание также добавило, что успешное начало сезона «Уайлд» после прошлогоднего провала в плей-офф открыло многим глаза. Без Капризова это было бы невозможно.
Всего на счету Капризова 380 (183+197) очков в 312 матчах за «Миннесоту».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|1 : 4
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -