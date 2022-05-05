Капризов оформил хет-трик в матче с «Сент-Луисом»

«Миннесота» забросила шестую шайбу во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса». Счет стал 5:2.

На 13-й минуте третьего периода российский нападающий Кирилл Капризов поразил пустые ворота соперника. Для него эта шайба стала третьей в этой встрече и в этом розыгрыше Кубка Стэнли.