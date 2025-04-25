Капризов оформил дубль в третьем матче с «Вегасом»

«Миннесота» увеличила преимущество в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса». После двух периодов счет 4:1.

На последней минуте второго периода российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство «Уайлд». Для него это второй гол в этой встрече.

Счет в серии 1-1.