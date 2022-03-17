Капризов оформил дубль в первом периоде матча с «Бостоном»

«Миннесота» дважды забила «Бостону» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Счет к первому перерыву — 2:1.

В составе «Уайлд» двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. На 7-й минуте он реализовал большинство, а на 15-й удвоил преимущество своей команды.

Теперь на счету Капризова 32 заброшенные шайбы в этом сезоне. Он поднялся на 9-е место в списке лучших снайперов.