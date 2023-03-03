Капризов оформил дубль в матче с «Ванкувером»

«Миннесота» второй раз вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 4-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он оформил дубль в этой встрече.

Теперь на счету Капризова 73 (39+34) очка в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.