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Сегодня, 09:37

Капризов обошел Овечкина в списке русских снайперов сезона НХЛ

Даниил Аршавский
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

Этот гол стал 16-м для 27-летнего форварда в текущем сезоне и позволил ему возглавить список российских снайперов, обойдя забросившего 15 шайб капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В общей сложности за 25 игр Капризов набрал 39 (16+23) очков.

Топ-10 российских снайперов выглядит следующим образом:

  1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 16;

  2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 15;

  3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 13;

  4. Иван Барбашев («Вегас») — 13;

  5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 12;

  6. Павел Дорофеев («Вегас») — 12;

  7. Кирилл Марченко («Коламбус») — 10;

  8. Матвей Мичков («Филадельфия) — 9;

  9. Андрей Свечников («Каролина») — 8;

  10. Егор Чинахов («Коламбус») — 7.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
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1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
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1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
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1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
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