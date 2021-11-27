Капризов о Дне благодарения: «Я обожрался, было очень много еды. Ел вообще все»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как провел День благодарения.

«Я обожрался, много еды съели. Что ел? Все, вообще все. Было очень много еды. Хорошо встретили дома», — сказал на пресс-конференции Капризов.

День благодарения — традиционный североамериканский праздник, в США его отмечают каждый четвертый четверг ноября.

В ночь с 26 на 27 ноября Капризов отличился голом и тремя результативными передачами в игре с «Виннипегом» (7:1).