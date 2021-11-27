Капризов о Дне благодарения: «Я обожрался, было очень много еды. Ел вообще все»
Капризов рассказал, что сильно объелся на День благодарения
08:26
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как провел День благодарения.
«Я обожрался, много еды съели. Что ел? Все, вообще все. Было очень много еды. Хорошо встретили дома», — сказал на пресс-конференции Капризов.
Kirill Kaprizov... big Thanksgiving guy ?#mnwild pic.twitter.com/22jMORKrKo— Minnesota Wild (@mnwild) November 27, 2021
День благодарения — традиционный североамериканский праздник, в США его отмечают каждый четвертый четверг ноября.
В ночь с 26 на 27 ноября Капризов отличился голом и тремя результативными передачами в игре с «Виннипегом» (7:1).
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