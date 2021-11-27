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Капризов о Дне благодарения: «Я обожрался, было очень много еды. Ел вообще все»

Капризов рассказал, что сильно объелся на День благодарения
08:26
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как провел День благодарения.

«Я обожрался, много еды съели. Что ел? Все, вообще все. Было очень много еды. Хорошо встретили дома», — сказал на пресс-конференции Капризов.

День благодарения — традиционный североамериканский праздник, в США его отмечают каждый четвертый четверг ноября.

В ночь с 26 на 27 ноября Капризов отличился голом и тремя результативными передачами в игре с «Виннипегом» (7:1).

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Иван Торопцев все материалы автора
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