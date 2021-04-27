Капризов — о борьбе за «Колдер Трофи»: «Стараюсь об этом не думать»
20:27
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что пока не думает о том, что по итогам сезона может получить приз «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона в НХЛ.
«Стараюсь об этом не думать. Но постоянно получаю сообщения через социальные сети. Для меня главное, это успехи команды», — приводит слова россиянина в Twitter журналист Майкл Руссо.
Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю