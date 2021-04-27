Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что пока не думает о том, что по итогам сезона может получить приз «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона в НХЛ.

«Стараюсь об этом не думать. Но постоянно получаю сообщения через социальные сети. Для меня главное, это успехи команды», — приводит слова россиянина в Twitter журналист Майкл Руссо.

Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко.