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Капризов — о борьбе за «Колдер Трофи»: «Стараюсь об этом не думать»

20:27
Кирилл Капризов. Фото instagram.com/minnesotawild.
Кирилл Капризов. Фото instagram.com/minnesotawild.
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что пока не думает о том, что по итогам сезона может получить приз «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона в НХЛ.

«Стараюсь об этом не думать. Но постоянно получаю сообщения через социальные сети. Для меня главное, это успехи команды», — приводит слова россиянина в Twitter журналист Майкл Руссо.

Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко.

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