Капризов не включен в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты». Игрок и клуб не могут договориться о новом контракте
22:27
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря команды. Россиянин пока не включен в число хоккеистов, которые примут участие в тренинг-кэмпе, сообщает сайт клуба.
24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Но стороны до сих пор не могут договориться по условиям нового контракта.
Напомним, прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он принял участие в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24) очко по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+10». В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал один ассист.
По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку лиги.
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