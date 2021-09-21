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Капризов не включен в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты». Игрок и клуб не могут договориться о новом контракте

22:27
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря команды. Россиянин пока не включен в число хоккеистов, которые примут участие в тренинг-кэмпе, сообщает сайт клуба.

24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Но стороны до сих пор не могут договориться по условиям нового контракта.

Напомним, прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он принял участие в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24) очко по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+10». В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал один ассист.

По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку лиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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