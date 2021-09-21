Капризов не включен в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты». Игрок и клуб не могут договориться о новом контракте

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря команды. Россиянин пока не включен в число хоккеистов, которые примут участие в тренинг-кэмпе, сообщает сайт клуба.

Training camp time! ?#mnwild training camp opens on Thursday, September 23 at 9 a.m.



Schedule and information «https://t.co/kTgEiBEV8S pic.twitter.com/N19vI8kL41 — Minnesota Wild (@mnwild) September 21, 2021

24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Но стороны до сих пор не могут договориться по условиям нового контракта.

Напомним, прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он принял участие в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24) очко по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+10». В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал один ассист.

По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку лиги.