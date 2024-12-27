Капризов не сыграет в матче против «Далласа» из-за травмы нижней части тела

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграет в матче НХЛ против «Далласа» из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.

В клубе отмечают, что россиянин получил повреждение нижней части тела. Сроки возвращения игрока на лед не уточняются.

27-летний хоккеист занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На счету форварда 50 (23 +27) очков в 34 матчах.

Гостевая встреча с «Далласом» пройдет в ночь на 28 декабря.