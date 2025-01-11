Капризов не сыграет в матчах «Миннесоты» с «Сан-Хосе» и «Вегасом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит выездные матчи против «Сан-Хосе» и «Вегаса» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает инсайдер Джо Смит.

По информации источника, 27-летний россиянин не поехал с «Уайлд» на выездную серию матчей. «Миннесота» встретится с «Сан-Хосе» 12 января, а 13 января сыграет с «Вегасом».

Капризов пропустил семь последних матчей «Миннесоты». Свою последнюю игру перед рождественской паузой хоккеист провел 24 декабря против «Чикаго» (4:3). Тогда россиянин отметился голом.