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Капризов не сможет дебютировать в НХЛ в сезоне-2019/20

01:21
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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Российский напдающий Кирилл Капризов, скорее всего, имеет «нулевой шанс» того, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если сезон-2019/20 возобновится, сообщил The Athletic источник в лиге.

23-летний россиянин рассчитывал подписать двухлетний контракт с «Миннесотой» и сыграть уже в этом сезоне, как это делается, когда игроки дебютируют за клубы только в плей-офф.

Однако 12 марта, когда НХЛ приостановила сезон из коронавируса, лига проинструктировала клубы, что все новые контракты должны начинаться с сезона-2020/21.

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