Капризов назван первой звездой матча «Миннесота» — «Оттава»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

Форвард набрал в этой встречи 3 очка, отметившись голом и 2 результативными передачами.

Теперь на счету российского нападающего 201 очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах в НХЛ. Он быстрее всех игроков «Миннесоты» набрал 200 и более очков.

Капризов также набирает очки в 12-м домашнем матче «Уайлд» подряд. Рекорд по данному показателю принадлежит Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набирал очки в 14 домашних играх подряд.