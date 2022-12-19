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Сегодня, 00:47

Капризов назван первой звездой матча «Миннесота» — «Оттава»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото ХК «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

Форвард набрал в этой встречи 3 очка, отметившись голом и 2 результативными передачами.

Теперь на счету российского нападающего 201 очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах в НХЛ. Он быстрее всех игроков «Миннесоты» набрал 200 и более очков.

Капризов также набирает очки в 12-м домашнем матче «Уайлд» подряд. Рекорд по данному показателю принадлежит Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набирал очки в 14 домашних играх подряд.

Кирилл Капризов (слева). В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Оттавой»

НХЛ: «Миннесота» победила «Оттаву», «Каролина» — «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 декабря
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7 Филадельфия 32 10 22 27
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7 Оттава 31 14 17 30
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3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 29 16 13 34
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И Г
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