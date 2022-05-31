Капризов назвал самых сложных для себя соперников в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, против каких команд ему сложнее всего играть в НХЛ.

— Какая команда НХЛ оказалась самым сложным соперником?

— Наверное, «Колорадо», эта команда всегда в сезоне играет сильно. Еще «Сент-Луис», мы за последние два года процентов 80 матчей в гостях у «Блюз» проиграли.

— Удивлены ли результатами Шестеркина в этом сезоне?

— Рад за него. Для меня это не сильно удивительно, что Шестеркин показывает такие результаты. Знал, что он сильный вратарь. Правильно Панарин говорит, ему осталось только шайбы забивать.

— Твой прогноз на финалы конференций?

— Даже не знаю, там можно много чего ожидать. Все говорили, что «Каролина» выиграет, А «Рейнджерс» спокойненько обыграл их 6:2. Посмотрим, кто будет сильней.

В сезоне-2021/22 «Миннесота» вылетела в первом раунде плей-офф, в котором проиграла «Сент-Луису» со счетом 2-4 в серии.