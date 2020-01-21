Капризов назвал лучших игроков в мире на данный момент

Американский канал ESPN провел опрос среди некоторых хоккеистов. Один из вопросов касался лучшего игрока в мире на данный момент. Большинство считают лучшим нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

— Коннор Макдэвид — в нападении, Сидни Кросби -в целом, — считает Стефан да Коста.

— Думаю, что два лучших игрока сейчас играют за «Эдмонтон». Это Макдэвид и Драйзайтль. Они лучшие сейчас, — ответил Вячеслав Грецкий.

-Не могу выбрать одного. Кучеров, Макдэвид, Кросби. Много парней. Много талантов. Каждый из них хорош по-разному, у них разные качества, — сказал Кирилл Капризов.

— Александр Овечкин, — ответил Александр Семин.

— Я бы назвал Овечкина. Статистика говорит об этом, — считает Илья Сорокин.

— Честно говоря, не смотрю НХЛ из-затразницы во времени. Удается только увидеть хайлайты в соцсетях, довольно много невероятных голов. Полагаю, Конор Макдэвид будет моим ответом, — сказал Найджел Доус.

— Сложно спорить с тем, что это Макдэвид. Думаю, что Сидни Кросби чертовски хорош. До сих пор слежу за НХЛ довольно много. Смотрю TSN. Днем после тренировки. Поэтому в курсе того, что происходило ночью, — ответил Чарльз Геноуэй.