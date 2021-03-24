Агент Капризова начал обсуждения нового контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал обсуждения нового контракта с клубом. Агент 23-летнего россиянина Пол Теофанос прибыл в США, чтобы лично вести переговоры, сообщает The Athletic 24 марта.

Нападающий подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков. Он считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.