Капризов набрал сотое очко в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (8:2), набрал сотое очко в НХЛ.

24-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей (забил три гола и сделал шесть ассистов).

Всего в этом сезоне Капризов набрал 49 (17+32) очка в 37 матчах и является лидером «Миннесоты» по результативности.

В прошлом сезоне, который был для россиянина дебютным в НХЛ, он набрал 51 очко (27+24).