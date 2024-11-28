Капризов набрал 35 очков в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 7-й минуте игры шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это 14-й гол в сезоне.

Всего в этой регулярке 27-летний россиянин набрал 35 (14+21) очков.