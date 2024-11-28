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Сегодня, 03:31

Капризов набрал 35 очков в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 7-й минуте игры шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это 14-й гол в сезоне.

Всего в этой регулярке 27-летний россиянин набрал 35 (14+21) очков.

Кирилл Капризов
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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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1 Нью-Джерси 24 15 9 32
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4 Рейнджерс 20 12 8 25
5 Айлендерс 22 8 14 21
6 Филадельфия 22 9 13 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Баффало 21 11 10 23
5 Бостон 23 10 13 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 21 7 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 21 13 8 30
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Юта 22 9 13 21
6 Сент-Луис 23 10 13 21
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 22 12 10 27
3 Ванкувер 20 11 9 25
4 Лос-Анджелес 22 11 11 25
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6 Сиэтл 22 11 11 23
7 Анахайм 20 8 12 19
8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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