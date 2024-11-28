Капризов набрал 35 очков в сезоне НХЛ
«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
На 7-й минуте игры шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это 14-й гол в сезоне.
Всего в этой регулярке 27-летний россиянин набрал 35 (14+21) очков.
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|12
|8
|25
|5
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|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
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|20
|9
|11
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|7
|16
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|Торонто
|21
|13
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|28
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|22
|12
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|20
|11
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|24
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|21
|11
|10
|23
|5
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|23
|10
|13
|23
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|21
|9
|12
|20
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|21
|9
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|8
|Монреаль
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|7
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Юта
|22
|9
|13
|21
|6
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|20
|11
|9
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
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|8
|Сан-Хосе
|24
|7
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Результаты / календарь
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3.12
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|- : -
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|- : -
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|- : -
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|- : -
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|- : -
|28.11
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|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
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|
Лос-Анджелес – Виннипег
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|28.11
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|
Сан-Хосе – Оттава
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