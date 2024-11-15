Капризов набрал 30 очков и закрепился на втором месте в гонке бомбардиров НХЛ

«Миннесота» дома обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов набрал два очка, отличившись одной шайбой и результативной передачей.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 30 (10+20) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Капризов уступает в гонке бомбардиров только форварда «Колорадо» Нэйтана Маккинона.