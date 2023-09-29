Капризов на 32-й секунде забросил шайбу в матче с «Колорадо»

«Миннесота» открыла счет в предсезонном матче НХЛ против «Колорадо».

На 32-й секунде встречи шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это первый гол в нынешней предсезонке.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Уайлд» в первой встрече сыграют против «Флориды» (13 октября), а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» (12 октября).