Капризов может завтра вылететь в Канаду

Нападающий Кирилл Капризов может вылететь в Канаду уже завтра, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо. Новичок «Миннесоты» должен будет пройти недельный карантин в Эдмонтоне, прежде чем сможет присоединиться к команде.

Четыре дня подряд он должен будет сдавать тесты на коронавирус, которые должны давать отрицательный результат. Потом еще не протяжении трех дней будет сохраняться ограничение на контакты с другими людьми.

Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.