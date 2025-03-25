Капризов может вернуться в строй «Миннесоты» перед плей-офф

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, пропустивший около двух месяцев из-за травмы, может сыграть в 2-3 последних матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает The Athletic.

В феврале 27-летний Капризов перенес операцию на нижней части тела.

По данным источника, на этой неделе он планирует возобновить тренировки на льду.

Регулярный чемпионат «Уайлд» завершит 15 апреля игрой против «Анахайма».

«Миннесота» (85 очков) занимает 7-е место в Западной конференции, борясь за попадание в плей-офф. В текущем сезоне Капризов набрал 52 (23+29) очка в 37 матчах.