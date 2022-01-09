Капризов может сыграть 15 января против «Анахайма». Он пропустил игру с «Вашингтоном» из-за травмы

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

24-летний россиянин получил травму верхней части тела 6 января в матче с «Бостоном». Из-за этого хоккеист пропустил встречу против «Вашингтона» (3:2 Б).

В текущем сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.

Матч «Миннесота» — «Анахайм» пройдет 15 января и начнется в 4:00 мск.