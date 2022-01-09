Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов может сыграть 15 января против «Анахайма». Он пропустил игру с «Вашингтоном» из-за травмы

07:36
Теги:

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

24-летний россиянин получил травму верхней части тела 6 января в матче с «Бостоном». Из-за этого хоккеист пропустил встречу против «Вашингтона» (3:2 Б).

В текущем сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.

Матч «Миннесота» — «Анахайм» пройдет 15 января и начнется в 4:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-mozhet-sygrat-14-yanvarya/c-329605582

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Белый дом прокомментировал слова Блинкена о миротворческих войсках РФ
0
Реклама