Капризов может принять участие в следующем матче «Миннесоты»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал о самочувствии нападающего Кирилла Капризова и защитника Джареда Сперджена.

«Они чувствуют себя хорошо. Я думаю, мы подождем до завтра, обсудим с тренерами, но я осторожно оптимистичен в отношении того, что они вернутся к ближайшему матчу», — приводит слова Хайнса пресс-служба «Уайлд».

С 24 декабря 2024 года 27-летний россиянин не выходил на лед, так как получил травму нижней части тела. В нынешнем сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков за 34 матча.

«Миннесота» набрала 60 очков и идет на 4-й строчке Западной конференции. 23 января «Уайлд» встретятся с «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.