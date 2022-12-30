Капризов из-за линии ворот забросил свою 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Голом на 18-й минуте встречи отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 20-й в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин набрал 45 (20+25) очков.