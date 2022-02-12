Капризов и Куликов сыграли в керлинг с партнерами по «Миннесоте»
Игроки «Миннесоты» сыграли в керлинг во время перерыва между матчами регулярного чемпионата НХЛ.
В товарищеской игре также приняли участие форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. Капризов заявил, что раньше почти не видел керлинг по телевизору.
«Было приятно отвлечься от повседневной игровой рутины. Мы с тренерским штабом тоже успели поиграть. Получилось что-то вроде тимбилдинга, и мы отлично повеселились. Лично я получил классный опыт... Все мы прониклись уважением к спортсменам, которые сейчас играют в эту игру на Олимпиаде. Нужно обладать большим мастерством», — приводит слова главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона официальный сайт НХЛ.
«Миннесота» после 42 матчей занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 59 очков.
Here is the Kirill curling content you have all been wanting without knowing it.#mnwild pic.twitter.com/YVHokdoLkT— Minnesota Wild (@mnwild) February 11, 2022
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|Каролина
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|13
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|2
|Питтсбург
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|29
|19
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|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
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|17
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|Нью-Джерси
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|17
|31
|39
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|Филадельфия
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|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|66
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|12.02
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
|- : -
|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|- : -
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09