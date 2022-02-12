Капризов и Куликов сыграли в керлинг с партнерами по «Миннесоте»

Игроки «Миннесоты» сыграли в керлинг во время перерыва между матчами регулярного чемпионата НХЛ.

В товарищеской игре также приняли участие форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. Капризов заявил, что раньше почти не видел керлинг по телевизору.

«Было приятно отвлечься от повседневной игровой рутины. Мы с тренерским штабом тоже успели поиграть. Получилось что-то вроде тимбилдинга, и мы отлично повеселились. Лично я получил классный опыт... Все мы прониклись уважением к спортсменам, которые сейчас играют в эту игру на Олимпиаде. Нужно обладать большим мастерством», — приводит слова главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» после 42 матчей занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 59 очков.