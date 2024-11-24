Капризов и Хуснутдинов пропускают матч с «Калгари» из-за травм

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Калгари».

Нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов пропускают встречу из-за травм нижней части тела.

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей в НХЛ и набрал 34 (13+21) очка. У Хуснутдинова 2 (0+2) очка в 19 играх.