Капризов и Чинахов признаны звездами матча «Коламбус» — «Миннесота»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:1).

27-летний россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 23 броска из 24. Третья звезда — форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов, забивший единственный гол команды.

В текущем сезоне Капризов набрал 8 (2+6) очков в 5 играх, у Чинахова 7 (3+4) очков в 5 матчах.