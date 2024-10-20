Капризов и Чинахов признаны звездами матча «Коламбус» — «Миннесота»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:1).
27-летний россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 23 броска из 24. Третья звезда — форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов, забивший единственный гол команды.
В текущем сезоне Капризов набрал 8 (2+6) очков в 5 играх, у Чинахова 7 (3+4) очков в 5 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|3
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|2
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|3
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|5
|Юта
|5
|3
|2
|7
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
Результаты / календарь
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25.10
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|0 : 3
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 3 Б
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|1 : 3
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6 ОТ
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 4
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
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