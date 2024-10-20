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Сегодня, 05:34

Капризов и Чинахов признаны звездами матча «Коламбус» — «Миннесота»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:1).

27-летний россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 23 броска из 24. Третья звезда — форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов, забивший единственный гол команды.

В текущем сезоне Капризов набрал 8 (2+6) очков в 5 играх, у Чинахова 7 (3+4) очков в 5 матчах.

Егор Чинахов
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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5 Питтсбург 6 3 3 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
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2 Тампа-Бэй 4 3 1 6
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7 Баффало 7 2 5 5
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4 Сент-Луис 6 4 2 8
5 Юта 5 3 2 7
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 6 3 3 7
3 Сиэтл 5 3 2 6
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7 Эдмонтон 6 2 4 4
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Сент-Луис – Каролина
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20.10 02:00
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 0 : 3
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Торонто – Рейнджерс
1 : 4
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Айлендерс – Монреаль
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20.10 02:00
Коламбус – Миннесота
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