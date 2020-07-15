Капризов и Бобровский в запасе. В Северной Америке представили состав сборной России на Олимпиаде-2022

НХЛ и Ассоциация игроков в рамках нового коллективного соглашения договорились об участии хоккеистов в Олимпийских играх. The Score представил, как будет выглядеть сборная России на Играх в 2022 году.

Главный тренер: Валерий Брагин

Форварды: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Артемий Панарин — Владислав Наместников — Владимир Тарасенко

Андрей Свечников — Иван Барбашев — Александр Радулов

Никита Гусев — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов

Защитники: Иван Проворов — Дмитрий Орлов

Михаил Сергачев — Никита Задоров

Александр Романов — Никита Зайцев

Голкиперы: Андрей Василевский, Илья Самсонов

Запасные: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артем Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.