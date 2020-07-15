Капризов и Бобровский в запасе. В Северной Америке представили состав сборной России на Олимпиаде-2022
10:30
НХЛ и Ассоциация игроков в рамках нового коллективного соглашения договорились об участии хоккеистов в Олимпийских играх. The Score представил, как будет выглядеть сборная России на Играх в 2022 году.
Главный тренер: Валерий Брагин
Форварды: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров
Артемий Панарин — Владислав Наместников — Владимир Тарасенко
Андрей Свечников — Иван Барбашев — Александр Радулов
Никита Гусев — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов
Защитники: Иван Проворов — Дмитрий Орлов
Михаил Сергачев — Никита Задоров
Александр Романов — Никита Зайцев
Голкиперы: Андрей Василевский, Илья Самсонов
Запасные: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артем Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.
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