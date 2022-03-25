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Сегодня, 07:24

Капризов хотел подраться с Хорватом, но им помешали

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» переиграла «Ванкувер» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.

В одном из эпизодов капитан «Кэнакс» Бо Хорват грубо атаковал Райана Хартмана, за которого решил отомстить россиянин. Однако Куинн Хьюз не дал игрокам устроить драку, сдержав Капризова.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 65 30 35 70
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
25.03 02:00
Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 2
25.03 02:00
Каролина – Даллас
 3 : 4 Б
25.03 02:00
Монреаль – Флорида
 3 : 4
25.03 02:30
Айлендерс – Детройт
 5 : 2
25.03 03:00
Виннипег – Оттава
 2 : 5
25.03 03:00
Миннесота – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
25.03 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 2 : 5
25.03 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 2
25.03 05:00
Вегас – Нэшвилл
 6 : 1
25.03 05:00
Лос-Анджелес – Чикаго
 3 : 4 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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