Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»

Нападающиий Кирилл Капризов намекнул на подписание нового контракта с «Миннесотой». На данный момент 24-летний россиянин является ограниченно свободным агентом.

«Погнали», — написал Капризов в Instagram, опубликовав фото с одноклубниками.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.