Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»
01:40
Нападающиий Кирилл Капризов намекнул на подписание нового контракта с «Миннесотой». На данный момент 24-летний россиянин является ограниченно свободным агентом.
«Погнали», — написал Капризов в Instagram, опубликовав фото с одноклубниками.
В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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