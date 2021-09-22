Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»

01:40

Нападающиий Кирилл Капризов намекнул на подписание нового контракта с «Миннесотой». На данный момент 24-летний россиянин является ограниченно свободным агентом.

«Погнали», — написал Капризов в Instagram, опубликовав фото с одноклубниками.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Россия и США бьются за олимпийские квоты в фигурном катании. Главный турнир сентября
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Спартака»
Ракицкий поздравил президента «Шахтера»: «Извините, что в форме «Зенита» — такие времена»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд