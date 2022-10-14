Капризов набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

«Миннесота» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 8-й минуте второго периода счет стал 1:3.

Голом в большинстве отметился Матс Цуккарелло. Ассистировал ему российский нападающий Кирилл Капризов.

25-летний россиянин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ, который стартовал на прошлой неделе.