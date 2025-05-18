Капитан «Виннипега» Лаури — о вылете из плей-офф: «Душераздирающе. Мы гордимся нашей командой»

Нападающий «Виннипега» Адам Лаури поделился эмоциями после вылета команды из Кубка Стэнли.

18 мая «Виннипег» уступил в шестом матче серии против «Далласа» (1:2 ОТ) во втором раунде плей-офф НХЛ и вылетел из Кубка Стэнли.

«Это душераздирающе. Знаете, мы чувствовали, что у нас был отличный регулярный сезон, мы чувствовали, что у нас была команда, которая могла добиться успеха. То, что все закончилось так, как закончилось, вызвало очень много эмоций.

Мы гордимся нашей командой. Преданность своему делу, нежелание сдаваться. Мы столкнулись с отличной командой из «Далласа», — приводит слова Лаури официальный сайт НХЛ.

«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтоном». В другом полуфинале «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (3-3 в серии).