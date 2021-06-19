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Капитан «Вегаса» Стоун о результативной ошибке Флери: «Он отлично играл для нас весь год, это одна ошибка»

08:49
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Форвард «Вегаса» Марк Стоун поделился мнением об игре вратаря Марка-Андре Флери в третьем матче полуфинальной серии против «Монреаля» (2:3 ОТ).

«Флери отлично играл для нас весь год. Это одна ошибка. Нам нужно было выручить его, а мы не играли в овертайме так, как в первые 60 минут», — приводит слова Стоуна официальный сайт НХЛ.

На 59-й минуте Флери не смог обработать шайбу, в результате форвард «Канадиенс» Джош Андерсон воспользовался ошибкой вратаря и сравнял счет.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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