Капитан «Вегаса» считает, что «Сиэтл» способен выйти в плей-офф НХЛ

Капитан «Вегаса» Марк Стоун оценил шансы «Сиэтла» на выход в плей-офф в своем дебютном сезоне в НХЛ.

«Мне кажется, они будут очень близки к этому. Я считаю, что они навяжут борьбу, особенно в нашем дивизионе и за зону «уайлд-кард». Когда я смотрю на их состав, то думаю, что если это и не состав команды уровня плей-офф, то уж очень к нему близок. Если мне придется отвечать только «да» или «нет», то я скажу «да», — цитирует Стоуна русскоязычный сайт НХЛ.

«Сиэтл Кракен» 30 апреля официально стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.