Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Вегаса» считает, что «Сиэтл» способен выйти в плей-офф НХЛ

18:35
Теги:

Капитан «Вегаса» Марк Стоун оценил шансы «Сиэтла» на выход в плей-офф в своем дебютном сезоне в НХЛ.

«Мне кажется, они будут очень близки к этому. Я считаю, что они навяжут борьбу, особенно в нашем дивизионе и за зону «уайлд-кард». Когда я смотрю на их состав, то думаю, что если это и не состав команды уровня плей-офф, то уж очень к нему близок. Если мне придется отвечать только «да» или «нет», то я скажу «да», — цитирует Стоуна русскоязычный сайт НХЛ.

«Сиэтл Кракен» 30 апреля официально стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vyjdet-li-kraken-v-playoff-otvechayut-igroki/c-326590226

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Николича уволили из «Локомотива». Вместо него — легенда клуба Лоськов. Подробности
Американка заработала олимпийскую квоту для Литвы, но не получила гражданства этой страны. Глупость или принципиальность?
Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
2