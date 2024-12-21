Овечкин будет праздновать Новый год в кругу семьи: «Обязательно включим речь президента»

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, как будет праздновать Новый год.

«В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнется в 20.30 по московскому времени. Потом сразу еду домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента — что скажет Владимир Владимирович?» — приводит слова Овечкина matchtv.ru.

Супругой хоккеиста является Анастасия Шубская. У пары двое детей — Сергей и Илья.

В настоящее время Овечкин восстанавливается от травмы, которую получил в матче с «Ютой» (6:2) 19 ноября. У него был диагностирован перелом левой малоберцовой кости. Ранее стало известно, что 39-летний россиянин не сыграет в официальных играх до рождественской паузы в НХЛ.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.